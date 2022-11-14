Киев, 14 ноября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Киевский район Донецка обстрелян из РСЗО «Град», сообщили 14 ноября в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

.artstepvision.ca РЗСО Град

По информации представительства, в 8:40 с позиций в Карловке был обстрелян Киевский район Донецка. Из БМ-21 «Град» по Киевскому району города было выпущено пять ракет.

Также ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS город Торез в ДНР.