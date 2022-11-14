Томск, , 09:28 — REGNUM В Томской области продукты питания в октябре подорожали в среднем на 0,6%. Наибольший рост цен отмечен на некоторые виды овощей и фруктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Томскстата.

Помидоры в продуктовом магазине Mashable.com

Так, свежие помидоры стали дороже сразу на 46%; апельсины — на 21,4%; свежие огурцы — на 17,8%; бананы — на 14,9%. Значительный рост цен отмечен на куриные яйца (+11,8%), лук репчатый (+9,2%), натуральный мёд (+7,7%), шоколадные конфеты (+6,8%).

«Вместе с тем подешевели вода минеральная и питьевая — на 7,8%, крупа гречневая-ядрица — на 7,4%, лимоны — на 6,9%», — добавили в службе статистики.

Отметим, что цены на непродовольственные товары за прошлый месяц увеличились в среднем на 0,3%, а лидером стали дрова и спички — на 18,1% и 10,4% соответственно.