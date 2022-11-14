Бали, Индонезия, 14 ноября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Министр финансов России Антон Силуанов принял участие в совместной встречи министров финансов и здравоохранения G20 на Бали, сообщает Detik.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Министр финансов России уже приехал», — заявил министр финансов Индонезии Вемпи Сапутра, который также является исполнительным директором Всемирного банка в регионе АСЕАН.

Помимо министра финансов России, на Бали также присутствовали министр финансов США, министр финансов Австралии, министр финансов ЮАР и министр финансов Саудовской Аравии.

По оценкам национального комитета саммита G20, пик прибытия государственных гостей придется на 13–14 ноября 2022 года. По последним данным, на Бали будут присутствовать 17 глав государств-членов G20.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20.

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