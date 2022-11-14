Санкт-Петербург, 14 ноября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге специалисты рынка недвижимости отметили «вторую волну» продаж квартир в срочном порядке. Это следует из данных «Циан. Аналитики», сообщает РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вторичное жильё

В городе на начало ноября насчитывалось около 1200 объявлений по продаже жилья в срочном порядке. Такая статистика выводит Северную столицу на четвёртое место среди городов России. Всего по стране на начало ноября было 12,5 тыс. объявлений.

При этом по доле квартир в срочной продаже Петербург занял второе место (3,6%), обойдя Москву и Московскую область, но уступив Краснодару. Эксперты связывают такую тенденцию с проведением частичной мобилизации.

Между тем срочная продажа чаще всего снижает стоимость квартир. Скидка за срочность в среднем по России составляет 5,1%. Однако местами она может достичь и 10-20% от рыночной стоимости.

«В 2022 году мы наблюдаем уже вторую волну «срочных» продаж на фоне миграционных процессов и снижения спроса. Несмотря на рекордную долю таких объявлений, продавцы не готовы идти на большие скидки, но при этом у покупателей появляется больше возможностей для торга уже в процессе предметных переговоров, а не на этапе поиска объявлений», — заявил руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов.