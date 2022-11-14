Монако, , 09:24 — REGNUM «Марсель» одержал победу над «Монако» в матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Александр Головин

В составе «Марселя» голы забили нападающий Алексис Санчес, полузащитник Жордан Верету и защитник Сеад Колашинац.

В составе «Монако» точными ударами отметились форварды Виссам Бен-Йеддер и Кевин Фолланд. Российский полузащитник Александр Головин отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Марсель» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции, на счету команды 30 очков. «Монако» идёт на шестом месте с 27 очками.

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