Кингисепп, Ленинградская область, , 09:28 — REGNUM Три человека погибли в лобовом ДТП с участием внедорожника и легкового автомобиля в Кингисеппском районе Ленинградской области, на дороге между деревнями Удосолово и Нарядово, сообщили 14 ноября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Смертельное ДТП в Кингисеппском районе Петербурга пресс-служба прокуратуры Ленобласти

По предварительной версии, вечером 13 ноября водитель внедорожника Mitsubishi Pajero нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу движения и столкнулся лоб в лоб с автомобилем Opel Astra. В результате чего легковой автомобиль отбросило в кювет. В ДТП погибло три человека. По данным СМИ, это водитель и пассажир легкового автомобиля и пассажир внедорожника.

«Кингисеппская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту ДТП», — уточнили в ведомстве.