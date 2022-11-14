Грозный, 14 ноября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Чечне окажут поддержку семьям погибших военнослужащих. Родным выполнивших с честью свой воинский долг в ходе спецоперации предоставят возможность совершить малый хадж. Денежные средства для этого выделил Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщили ИА REGNUM 14 ноября в пресс-службе Духовного управления мусульман Чечни.

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«Члены семей погибших при исполнении патриотического долга на территории [б. УССР] получили возможность совершить умру. Это стало возможным благодаря поддержке РОФ имени А. А. Кадырова. Также фондом были выделены денежные средства паломникам в размере 1 тысячи долларов США», — говорится в сообщении.

Руководитель секретариата религиозной организации Валид Оздамиров поблагодарил за постоянную поддержку членов семей участвующих в джихаде [священной войне] на территории б. УССР главу Чечни Рамзана Кадырова и его мать — президента фонда Аймани Кадырову.