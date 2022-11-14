Курск, 14 ноября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Российский сапёр погиб в результате обстрела Курской области со стороны территории бывш. УССР. Об этом 14 ноября сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По информации СМИ, киевские боевики обстреляли Курскую область, в результате ударов погиб сапёр Вооружённых сил России, ещё двое военнослужащих получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли с применением РСЗО HIMARS город Торез в Донецкой Народной Республике.