Донецк, 14 ноября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, сообщили 14 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:05 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено 8 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 ноября боевики ВСУ дважды обстреляли Киевский район Донецка.

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