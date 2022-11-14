Лондон, , 09:21 — REGNUM В использовании продовольствия «в качестве оружия» обвинил Россию новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак 13 ноября в своей статье для газеты The Telegraph.

Риши Сунак. 79-й Премьер-министр Великобритании. Иван Шилов. © ИА REGNUM

По мнению Сунака, конфликт на территории б. УССР усугубил проблемы, с каковыми в данный момент сталкиваются страны во всём мире.

«Мы должны положить конец ужасающему превращению продовольствия в оружие со стороны России», — написал он в своём материале.

Также глава британского правительства обвинил Россию в том, что она якобы пытается «задушить мировую экономику», призвав страны мира объединиться с Западом, чтобы остановить это «и восстановить экономическую стабильность»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал богатые страны высвободить запасы зерновых для борьбы с угрозой голода в мире.