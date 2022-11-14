Магадан, , 09:40 — REGNUM В Магадане приступили к установке новогодних ёлок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Новогодняя елка Марина Каширская © ИА REGNUM

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Первая 12-метровая новогодняя красавица появится на площади посёлка Уптар. Всего же в Магадане установят 12 ёлок.

Отмечается, что на изготовление символа Нового года используют порубочные остатки стланика. Он образуется при проведении противопожарных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал скромнее праздновать предстоящий Новый год. Глава региона предложил поддержать семьи военнослужащих.