Екатеринбург, , 09:23 — REGNUM В Свердловской области военный комиссариат возглавил полковник Юрий Аксёнов. Ранее он занимал должность военного комиссара республики Марий Эл. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Назначение Иван Шилов, ИА REGNUM

Новый военный комиссар уже приступил к исполнению обязанностей. Бывший и. о. военкома региона Сергей Чирков продолжает работу в качестве исполняющего обязанности заместителя Аксёнова.

Отметим, военный комиссариат Свердловской области остался без постоянного руководителя в 2020 году. Тогда генерал-майор Игорь Лямин, находившийся на должности военкома в течение 10 лет, ушёл на пенсию. Временным руководителем стал полковник Сергей Чирков, однако закрепить за собой должность ему не удалось.