Тюмень, 14 ноября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Тюменской области средняя зарплата с начала 2022 года выросла на 6670 рублей. И в январе–августе составила 59 257 рублей. Это следует из отчёта Тюменьстата о социально-экономическом положении региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Химический комбинат

Причём максимальный зарплатный пик наблюдался в июле, когда средний показатель по оплате труда составлял 64 176 рублей, минимальный показатель был в январе — 52 587 рублей.

Наиболее высокие зарплаты в январе–августе 2022 года в Тюменской области наблюдались в химической промышленности — 177 731 рубль, нефтегазодобыче — 167 344 рубля, добыче полезных ископаемых — 151 106 рублей, в научных исследованиях и разработках — 128 102 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тюменской службе занятости назвали самые высокооплачиваемые вакансии октября с зарплатой свыше 100 тыс. рублей. Это — механики, монтажники и машинисты буровой установки.