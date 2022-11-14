Ереван, 14 ноября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Официальный Азербайджан называет жителей Нагорного Карабаха своими гражданами, но с азербайджанской территории ведут стрельбу по ним во время сельскохозяйственных работ. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 ноября в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«С 09.11.2020 года трое мирных жителей были убиты и 16 ранены при 54 случаях покушений на убийство», — написал Пашинян.

Он задался вопросом: как это связано с заявлениями Азербайджана, что нагорнокарабахский конфликт уже разрешён?

Стоит отметить, что за последние десять дней в Нагорном Карабахе сообщили о двух случаях стрельбы по территории Нагорного Карабаха. Один человек получил травмы.