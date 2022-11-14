Донецк, 14 ноября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Боевики ВСУ дважды обстреляли Киевский район Донецка, сообщили 14 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:40 (совпадает с мск) — н. п. Карловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 5 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 08:50 боевики ВСУ обстреляли из Орловки Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.