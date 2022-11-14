Уфа, , 09:29 — REGNUM В Башкирии завершают пассажирские перевозки по рекам республики в сезоне 2022 года. Об этом 14 ноября сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Речные грузоперевозки Morflot.ru

Он напомнил, что в текущем году в Башкирии на полную мощь были запущены прогулочные маршруты на теплоходах от монумента Дружбы в Уфе. За лето по реке Белой прокатились 84 тысячи пассажиров, что в четыре раза больше, чем в 2021 году.

«На семи действующих речных переправах мы перевезли в этом году 352,5 тысяч человек и 19 тысяч автомобилей. Перевозку грузов пока не останавливаем, условия для навигации ещё есть», — сообщил Хабиров.

Глава региона добавил, что в Башкирии приняли 12 туристических пассажирских судов, на которых в Уфу прибыли 2,5 тысяч туристов из других регионов.

Он также отметил, что в республике растет спрос на такие турпоездки, поэтому руководство региона будет продолжать обустраивать туристическую инфраструктуру и углублять русла, чтобы большие корабли могли комфортно заходить в реку Белую.

«В местах, где в последние годы река обмелела, провели дноуглубительные работы на пару метров, с заделом на будущее. Те, кто постарше, хорошо помнят масштабы речного башкирского флота в советское время. Уверен, что курс на его возрождение, который мы взяли в 2019 году, был правильным. Потенциал для этого есть», — сообщил он.

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