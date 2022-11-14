Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 09:16 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 14 ноября известило о проведении доследственной проверки по факту инцидента в одной из школ села Новожилкино Усольского района: ученик получил травму, в результате которой был ампутирован палец на левой руке. Кроме того, в материале говорится, что юноша подвергается агрессивному отношению со стороны одноклассников.

Отпечатки пальцев byrev

Для проверки всех доводов следственным отделом по г. Усолье-Сибирское СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность»).

По результатам проверки следователями СК будет принято процессуальное решение. Действиям (бездействию) должностных лиц образовательного учреждения будет дана правовая оценка.

Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко лично контролирует ход расследования драки между восьмиклассниками в Новолуговской школе №57.

Читайте также: Новосибирский омбудсмен разбирается в причинах драки на территории школы