Донецк, , 09:15 — REGNUM Киевские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по российскому городу Торез, расположенному в Донецкой Народной Республике. Об этом 14 ноября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО HIMARS pentagon.mil

В 7:05 из населённого пункта Мемрик был нанесён удар по городу Торез, рассказали в представительстве. Всего выпущено четыре ракеты из американской системы залпового огня HIMARS.

Также в представительстве рассказали об ударе по Донецку с применением РСЗО «Град».