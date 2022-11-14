Шегарский район, Томская область, 14 ноября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Томской области правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Шегарском районе. Авария произошла утром 14 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

УМВД по Томской области ДТП в Томской области

По данным ведомства, на 91 км трассы Томск — Каргала — Колпашево грузовой автомобиль Scania с полуприцепом-цистерной выехал на встречную полосу, где столкнулся легковым автомобилем Daihatsu Boon.

«В результате происшествия двое пассажиров автомобиля Daihatsu погибли на месте. Водитель и третий пассажир легкового автомобиля доставлены в медицинское учреждение», — отметили в управлении.

На месте в настоящее время работают сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе за девять месяцев 2022 года зарегистрировано 336 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 49 человек, ещё 394 получили травмы.