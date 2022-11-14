Оренбургский район, Оренбургская область, 14 ноября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Оренбургской области проводится проверка по факту смертельного несчастного случая на охоте, сообщили 14 ноября ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

ИА REGNUM Охотничье ружье

По предварительным данным, возле поселка им. Ленина на территории Оренбургского района погиб 39-летний мужчина. Во время охоты Оренбуржье случайно произвёл выстрел себе в голову из охотничьего ружья.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.