Канберра, , 09:13 — REGNUM Три крупнейших банка Австралии заплатят своим клиентам в общей сложности 126 миллионов австралийских долларов (84 млн долларов США) после того, как договорились с юридической фирмой Slater & Gordon в рамках группового иска о продаже ненужного кредитного страхования. О подробностях сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия (сс) Herry Lawford

Ожидается, что мировое соглашение приведет к тому, что до миллиона клиентов Commonwealth Bank, ANZ и Westpac получат право на получение компенсации.

В заявлении, опубликованном 14 ноября, представитель Slater & Gordon сказал, что «многие клиенты вряд ли могут подать иск, потому что они уже были безработными или имели уже существующие проблемы со здоровьем», но страховку все равно приобрели.

Однако были и те, кто пострадал на самом деле. Некоторые клиенты, возможно, никогда не давали своего согласия на покупку страховых полисов, в то время как другие не были проинформированы сотрудниками крупных банков о том, что страхование является необязательным.