Калуга, , 09:09 — REGNUM Производство дронов, а также подготовку операторов беспилотных летательных аппаратов планируют начать в Калуге. Такое поручение дал губернатор Владислава Шапша в рамках рабочего совещания по развитию в области IT-технологий. Во время посещения «KFL-Арены» в областном центре 11 ноября глава региона познакомился с представителями конструкторского бюро, которое делает опытные разработки БПЛА. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительства Калужской области.

В Калуге хотят производить беспилотники и готовить операторов дронов Пресс-служба правительства Калужской области

Как отметил губернатор, открытие киберарены — даст возможность развития не только спорту, но и в целом IT-отрасли. Это также и возможность готовить операторов беспилотников.

«Мы знаем, что беспилотники помогают нашим военнослужащим в зоне специальной военной операции. Но сегодня дроны активно применяются во многих сферах экономики для аэросъемки и мониторинга. В том числе в энергетике, сельском хозяйстве, строительстве», — отметил Владислав Шапша.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Калуге прошла церемония открытие киберспортивного пространства. 14 ноября на базе «KFL Arena» начнутся областные соревнования по компьютерному спорту «Кубок Циолковского». В 2023 году планируется провести первый кубок губернатора Калужской области по компьютерному спорту.

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