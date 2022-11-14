Вашингтон, 14 ноября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Американские системы противоракетной обороны неспособны эффективно отражать угрозы, которые могут для них представлять Россия и Китай, считает экс-помощник по нацбезопасности бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Он также отметил, что у Ирана, возможно, есть гиперзвуковые баллистические ракеты, которые смогут пробить оборону США.

«К сожалению, это правда, что нынешняя система противоракетной обороны США была бы крайне недостаточной для защиты от значительных ударов баллистических ракет», ― написал Болтон в своей колонке в издании The Wall Street Journal.

В связи с этим США критически необходимо сделать укрепление национальной системы ПРО своим основным приоритетом.