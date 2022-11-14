Москва, , 09:09 — REGNUM Прибавка к пенсии в размере 2400 рублей может быть с декабря 2022 года оформлена ухаживающими за родственниками пенсионерами. Об этом 14 ноября рассказала юрист Ирина Сивакова, её слова приводит издание Primpress.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как указала юрист, для того чтобы получить так называемую компенсационную выплату таким пенсионерам нужно до конца ноября подать заявление на её получение в Пенсионный фонд России (ПФР).

При этом уточняется, что выплата не зависит от того, трудоустроен человек или нет, и работающие пенсионеры тоже смогут её получить, однако она не будет для них индексироваться с годами.

Также указывается, что для получения такой выплаты пенсионер должен ухаживать за родственником с инвалидностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября законопроект об индексации пенсий работающим в некоммерческих организациях внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и Ярославом Ниловым.