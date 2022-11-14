Москва, 14 ноября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Прибавка к пенсии в размере 2400 рублей может быть с декабря 2022 года оформлена ухаживающими за родственниками пенсионерами. Об этом 14 ноября рассказала юрист Ирина Сивакова, её слова приводит издание Primpress.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Как указала юрист, для того чтобы получить так называемую компенсационную выплату таким пенсионерам нужно до конца ноября подать заявление на её получение в Пенсионный фонд России (ПФР).

При этом уточняется, что выплата не зависит от того, трудоустроен человек или нет, и работающие пенсионеры тоже смогут её получить, однако она не будет для них индексироваться с годами.

Также указывается, что для получения такой выплаты пенсионер должен ухаживать за родственником с инвалидностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября законопроект об индексации пенсий работающим в некоммерческих организациях внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и Ярославом Ниловым.