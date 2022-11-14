Москва, 14 ноября 2022, 09:09 — REGNUM В колледжах и университетах США в 2021-2022 учебном году почти на 4% увеличилось количество студентов, прибывших в страну для обучения, и составило 948 тыс. 519 человек. Рост зафиксирован после спада, вызванного пандемией коронавируса, передает ТАСС со ссылкой исследование Института международного образования при поддержке Госдепартамента США.
Больше всего иностранных студентов приехали в США из Китая — более 290 тыс. человек, на втором месте — Индия (более 199 тыс., рост на 18,9%), на третьем - Южная Корея (40,7 тыс., рост на 3,2%). Количество студентов из России сократилось на 0,1% и составило 4 802. Число американцев, обучающихся за рубежом, сократилось на 91% (14,5 тыс.).
Осенью 2022 года число иностранных студентов среди первокурсников вузов США увеличилось на 7%. Наиболее популярными стали вузы в Калифорнии, Нью-Йорке и Массачусетсе. Самые востребованные направления обучения — математика и компьютерные технологии (более 200 тыс. студентов), инженерные науки (188 тыс.), бизнес и управление (147 тыс.).
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году иностранные студенты испытывали трудности с получением американской визы на фоне того, как работа консульств США сокращена во всем мире из-за пандемии коронавируса.
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