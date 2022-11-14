Канберра, , 09:14 — REGNUM Новый опрос австралийских рабочих показал, что почти половина опрошенных имеют более 20 накопленных дней отпуска, которыми они не собираются пользоваться в течение года. В подробности вникли журналисты телеканала Nine News.

Пора в отпуск, собираем чемодан Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Опрос, проведенный компанией Seek среди свыше 1000 человек, показал, что 46% трудоустроенных граждан Австралии пользуются положенным им выходным, и этому может быть несколько причин.

Клинический психолог Касс Данн рассказала в эфире Nine News, что это может быть связано с тем, что в большинстве случаев это происходит потому, что люди понимают, что они просто не смогут «отключиться от работы».

«Люди чувствуют, что они все равно не получат надлежащего отдыха, так что в этом нет смысла … У них будет больше работы, которую нужно наверстать, когда они вернутся на свое место. Или они чувствуют себя виноватыми за то, что перекладывают нагрузку на своих коллег, которые так же заняты, как и они», — сказала Данн.