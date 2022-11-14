Москва, 14 ноября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Бренд спортивной и туристической одежды Helly Hansen ушёл с российского рынка. Об этом 14 ноября пишет газета «Ведомости».

(сс) Jaysin Trevino Закрыто

Канадский производитель специализируется на верхней, спортивной и туристической одежде. По данным СМИ, компания уступила российскому менеджменту торговый бизнес в России. Всего у предприятия на территории страны было 48 магазинов, семь из которых работали по франшизе.

В планах новых владельцев переименованной российской торговой компании создать сеть мультибрендовых магазинов спортивной одежды под брендом Move.