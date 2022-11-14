Чита, 14 ноября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкальского края обнародовала замечания на проект нормативного правового акта о бюджете Забайкальского края на 2023 год, сообщает 14 ноября телеграм-канал надзорного ведомства.

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Анализ проекта бюджета показал, что при его принятии в предложенном виде возможны нарушения конституционных прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, труд, благоприятную окружающую среду, материнство, детство и семейные ценности.

Так, один из самых больших объемов недофинансирования приходится на медицинскую отрасль. К примеру, на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сфере льготного лекарственного обеспечения в сумме 549,9 млн рублей, что составляет всего 41% от потребности.

При этом финансирование на лекарственное обеспечение гражданам, страдающим иными категориями заболеваний (туберкулез, гепатит В, гепатит С, ВИЧ, психические расстройства, эпилепсия, злокачественные новообразования, бронхиальная астма, ревматоидный артрит, заболевания кожи, инфаркты, инсульты, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона), в проекте бюджета отсутствует вовсе.

Объем денежных средств, необходимых для обращения с животными без владельцев, на 2023 год рассчитывался исходя из количества отловленных собак в 2022 году, сумма составила 105,4 млн рублей.

Вместе с тем, в проекте бюджета на эти цели предусмотрено 93,1 млн рублей, или 88,3% от потребности. Следует отметить, что в 2022 году органы власти уже увеличивали финансирование отлова и содержания животных без владельцев после направления прокуратурой в суд искового заявления об оспаривании бюджета региона на 2022 год.

Наряду с изложенным, в проекте бюджета Забайкальского края на 2022 год не заложены либо заложены в недостаточном объеме средства на оплату труда работникам; модернизацию объектов жилищно-коммунальной сферы; предоставления жилья детям-сиротам; оплату задолженности по государственным и муниципальным контрактам перед субъектами предпринимательской деятельности; профилактику совершения преступлений и правонарушений, в том числе несовершеннолетними, а также на иные сферы.

В связи с этим 10 ноября 2022 года прокурор Забайкальского края Максим Ершов направил в региональные органы власти замечания на проект закона Забайкальского края о бюджете региона на 2023 год, которые будут рассмотрены в трех чтениях.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы бюджета в 2022 году составят 96,9 миллиарда рублей, расходы — 99,6 миллиарда рублей. Дефицит бюджета планируется в размере 2,7 миллиарда рублей.

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