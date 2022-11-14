Новокузнецк, Кемеровская область, , 09:10 — REGNUM В Новокузнецке за время действия программы «Своих не бросаем!» на специальном счёте собрано 5 462 060,88 рублей. Об этом 14 ноября сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его данным, только с 10 по 13 ноября на счёт было зачислено 283 433 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2022 года в Новокузнецке открыли специальный расчётный счёт для поддержки мобилизованных с назначением платежа «Своих не бросаем». Глава города тогда пообещал каждые три дня публиковать отчёт о поступлении и расходовании средств.

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