Канберра, , 09:12 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз назвал свой разговор с китайским премьером в кулуарах саммита АСЕАН в Камбодже «кратким» и «конструктивным». Австралийский лидер также провел двусторонние переговоры с президентом США Джозефом Байденом, которого пригласил выступить перед парламентом свой страны. О чем еще объявил премьер-министр Австралии на пресс-конференции 14 ноября по итогам встреч, рассказали журналисты телеканала Nine News.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Ted86

В качестве нового признака того, что сильно натянутые отношения между Австралией и Китаем возвращаются в нужное русло, Альбаниз отметил, что 13 ноября у него была «очень позитивная» беседа с премьер-министром Китая Ли Кэцяном, вторым по влиятельности человеком в Поднебесной.

Политики говорили в течение двух минут при помощи переводчиков после прибытия на ужин в Пномпене, что является самой важной встречей между представителями Австралии и Китая за последние три года.﻿

«Я неоднократно говорил в контексте отношений с Китаем, что мы должны сотрудничать, где можем, и что диалог — это всегда хорошо. И вчерашняя беседа была очень позитивной», — поведал Альбаниз журналистам.