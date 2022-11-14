Кишинёв, , 09:07 — REGNUM Депутаты правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» (ПДС) провели совещание с президентом республики Майей Санду ночью, «чтобы никто не понял их схем». Это заявление мэр Кишинёва Ион Чебан сделал в своём телеграм-канале.

Ион Чебан Privesc.Eu Moldova

«Решения принимаются в президентуре, хотя нас всегда уверяют, что президент ничего не знает и ничего не решает. Традиция принимать решения ночью, как воры, осталась для них неизменной», — написал Чебан.

По его мнению, какое-бы решение не было принято в ходе ночного совещания, это будет «издевательством» над гражданами Молдавии.

Напомним, совещание депутатов ПДС в администрации президента Молдавии прошло в ночь на 14 ноября. Депутат Раду Мариан после этого сообщил журналистам, что на встрече обсуждали «вопросы безопасности». Он также опроверг предположения о планах снять с поста премьер-министра страны Наталью Гаврилицу.

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