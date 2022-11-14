Москва, 14 ноября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Кадры боевой работы мобилизованных военнослужащих артиллерийских подразделений Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации опубликовало Министерство обороны России 14 ноября, на снимках также показано, как организован их быт.

z.mil.ru Боевой расчет РСЗО «Ураган» ведет огонь по позициям ВСУ

«Военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, обеспечивают выполнение боевых задач расчетов реактивных систем залпового огня, которые ежедневно наносят огневое поражение противнику, уничтожая укрепрайоны и оборонные позиции националистов», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в телеграм-канале.

В Минобороны добавили, что мобилизованные проходят службу на должностях водителей и техников, занимаются подвозом боеприпасов и продовольствия, заряжают пусковые установки РСЗО «Ураган».

Отмечается, что в районах базирования мобилизованные военнослужащие проживают со штатным подразделением в оборудованных блиндажах. Для бойцов оборудованы полевая кухня и баня.

«Нормально всё, кормят хорошо, горячая еда ― суп, кофе, чай ― всё, чтобы здесь не замерзали», ― рассказал на кадрах видео мобилизованный водитель Алексей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России обнародовало видеозапись боевой подготовки экипажей танков Т-80 и Т-72 из числа мобилизованных в Вооружённые силы РФ в тыловой зоне проведения спецоперации на территории б. УССР. На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как мобилизованные российские танкисты отрабатывают слаженность действий экипажей боевых машин и применение их штатного вооружения.