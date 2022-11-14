Джакарта, 14 ноября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо признался, что он очень рад, что 17 глав государств и представители глав государств приехали на Бали для участия в саммите G20, сообщает Kompas.

Kremlin.ru Джоко Видодо

«Что касается подготовки к саммиту G20, я смог сообщить, что все готово. Присутствуют семнадцать глав государств, и это очень обнадеживает», — заявил президент Индонезии прессе.

Джоко Видодо рад участию президента США Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина в саммите G20.

Глава индонезийского государства подчеркнул, что в контексте G20 Индонезия продолжает бороться за мир во всем мире и быть частью решения различных кризисов и восстановления экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, во время саммита «Группы двадцати» (G20), который пройдёт на острове Бали в Индонезии, индийский премьер-министр Нарендра Моди хочет обсудить с лидерами «Большой двадцатки» ключевые вопросы глобального значения и представить приоритеты Индии на период её председательства в G20.

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