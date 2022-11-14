Брюссель, 14 ноября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования семьям погибших при взрыве на улице Истикляль в Стамбуле. Сообщение об этом опубликовано на странице фон дер Ляйен в Twitter.

European Parliament Урсула фон дер Ляйен

Ранее соболезнования в связи с гибелью людей выразили президенты Сербии, Германии, Венгрии, Белоруссии; МИД Греции, Австралии и Алжира, администрация президента США, посольство России.

«[Выражаю] мои глубочайшие соболезнования Турции и турецкому народу после жестокой атаки, которая вчера унесла жизни в Стамбуле. Мои мысли с семьями погибших», — заявила глава ЕК.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв произошёл в Стамбуле в районе Бейоглу днём 13 ноября. По данным турецких властей, на улице Истикляль женщина привела в действие взрывное устройство. Погибли шесть человек, более 80 получили ранения.

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