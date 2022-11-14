Санкт-Петербург, , 09:01 — REGNUM Погоду в Петербурге и Ленинградской области в понедельник, 14 ноября, определит антициклон, благодаря которому обойдется без осадков и сохранится положительный температурный фон. Однако уже на следующий день осадки вернутся в город в виде мокрого снега.

Мокрый снег в Петербурге Юлия Карнаева © ИА REGNUM

По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, температура воздуха 14 ноября днем в Петербурге составит +2…+4 градуса, по Ленинградской области 0…+5 градусов. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, скоростью 2-7 м/с.

«Погода изменится уже в ночные часы. Поздним вечером атмосферный фронт отметится дождями на западе области, в течение ночи осадки, переходя в мокрый снег, а на востоке области и в снег, распространятся по всему региону», — отметил специалист.

Днем во вторник, 15 ноября, будет идти мокрый снег с дождём, а температура воздуха составит всего +1…+3 градуса.