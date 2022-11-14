Мариуполь, ДНР, , 09:14 — REGNUM В Мариуполь с гуманитарной миссией прибыла делегация из Чеченской Республики. В её составе артисты во главе с народной артисткой ЧР Элиной Муртазовой. Их выступление перед военнослужащими поддержало боевой дух и создало хорошее настроение. Концерт состоялся на территории мариупольского металлургического комбината имени Ильича, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Мариуполь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В ходе блестящего выступления чеченских артистов, конечно же, не обошлось без искромётной лезгинки, которую устроили бойцы чеченских силовых подразделений совместно с исполнителями», — написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.

Он поблагодарил за выступление артистов чеченских творческих коллективов. С благодарностью также обратился к артистам мэр Мариуполя Константин Иващенко.

Во время поездки в ДНР чеченская делегация посетила «Аллею героев» в Донецке и «Аллею ангелов», возложила цветы к бюстам героев ДНР и к памятнику детям Донбасса, погибшим от рук нацистов.