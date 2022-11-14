Мариуполь, ДНР, 14 ноября 2022, 09:14 — REGNUM В Мариуполь с гуманитарной миссией прибыла делегация из Чеченской Республики. В её составе артисты во главе с народной артисткой ЧР Элиной Муртазовой. Их выступление перед военнослужащими поддержало боевой дух и создало хорошее настроение. Концерт состоялся на территории мариупольского металлургического комбината имени Ильича, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он поблагодарил за выступление артистов чеченских творческих коллективов. С благодарностью также обратился к артистам мэр Мариуполя Константин Иващенко.
Во время поездки в ДНР чеченская делегация посетила «Аллею героев» в Донецке и «Аллею ангелов», возложила цветы к бюстам героев ДНР и к памятнику детям Донбасса, погибшим от рук нацистов.