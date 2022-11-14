Барнаул, , 09:00 — REGNUM Мэрия Барнаула 14 ноября обнародовала данные об итогах проведения в краевом центре продуктовых ярмарок.

Ярмарка Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С начала 2022 года в Барнауле проведено 19 ярмарок. Объем продаж составил 135,5 млн рублей, что выше аналогичного показателя за 2021 года на 12,1 млн. Цены на ярмарках ниже до 30 процентов, чем в торговых сетях, и до 40 процентов — чем на рынках города», — сообщила председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Кротова.

Жители города покупали на площадках мясо, рыбу, колбасы и полуфабрикаты, овощи и фрукты, кондитерские изделия, молоко, яйца. Продукцию представляли производители Барнаула и Алтайского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября 2022 года более 11 миллионов рублей составил товарооборот субботних ярмарок в Барнауле. Субботние ярмарки возобновят работу в 2023 году.

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