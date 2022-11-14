Сент-Пол, США, 14 ноября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Андрей Пронин ИА REGNUM Александр Барабанов в составе сборной России

В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили нападающие Стивен Лоренц и Нико Штурм. У «Миннесоты» отличились Фредерик Годро и Коннор Дьюар, российский форвард Кирилл Капризов отдал одну результативную передачу.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Сан-Хосе». Решающий бросок исполнил российский нападающий Александр Барабанов.

На сегодняшний день «Сан-Хосе» занимает 13-е место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 13 очков. «Миннесота» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 16 очками.

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