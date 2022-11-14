Барнаул, 14 ноября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Жителей Алтайского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По данным синоптиков 14 ноября и ночью 15 ноября ожидается мокрый снег.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

Днём, 14 ноября, прогнозируется снег с дождём, местами сильные осадки, гололёдные явления и усиление ветра местами до 27 м/с. Наибольшее усиление ветра возможно в Краснощековском, Усть-Пристанском, Шипуновском, Алейском, Змеиногорском, Курьинском, Рубцовском, Поспелихинском, Михайловском, Угловском и Ключевском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в Алтайском крае возможны не только ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами вероятны метели, гололёдные явления.

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