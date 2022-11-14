Вашингтон, 14 ноября 2022, 09:09 — REGNUM Великобритания и стран еврозоны с большой долей вероятности вступят в следующем году в эпоху рецессии, однако США могут такой участи избегнуть, сообщает со ссылкой на прогноз корпорации Morgan Stanley 14 ноября Reuters.
В то же время ожидаемое возобновление работы предприятий в Китае после почти трехлетнего сдерживания COVID-19 должно привести к восстановлению его экономики и экономик других развивающихся азиатских рынков, заявили аналитики инвестиционного банка в серии отчетов, опубликованных 13 ноября.
В следующем году Morgan Stanley прогнозирует резкий раскол между развитыми экономиками, «находящимися в рецессии или близкой к ней», в то время как развивающиеся экономики буюу «восстанавливаться скромными темпами». Тем не менее в инвестиционном банке подчеркнули, что общий глобальный подъем, скорее всего, останется недостижимым. Прогнозируется, что экономика Китая вырастет на 5% в 2023 году, превысив средний рост в 3,7%, ожидаемый для развивающихся рынков, в то время как средний рост в Группе 10 развитых стран прогнозируется всего на 0,3%.