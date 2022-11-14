Вашингтон, , 09:09 — REGNUM Великобритания и стран еврозоны с большой долей вероятности вступят в следующем году в эпоху рецессии, однако США могут такой участи избегнуть, сообщает со ссылкой на прогноз корпорации Morgan Stanley 14 ноября Reuters.

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В то же время ожидаемое возобновление работы предприятий в Китае после почти трехлетнего сдерживания COVID-19 должно привести к восстановлению его экономики и экономик других развивающихся азиатских рынков, заявили аналитики инвестиционного банка в серии отчетов, опубликованных 13 ноября.

«Экономика США минует рецессию в 2023 году, но ситуация не кажется такой уж благополучной, поскольку рост числа рабочих мест значительно замедляется, а уровень безработицы продолжает расти», — говорится в отчете, прогнозирующем рост на 0,5% в следующем году.

«Совокупный эффект жесткой политики в 2023 году распространяется и на 2024 год, что приводит к двум очень слабым годам», — говорится в отчете.

В следующем году Morgan Stanley прогнозирует резкий раскол между развитыми экономиками, «находящимися в рецессии или близкой к ней», в то время как развивающиеся экономики буюу «восстанавливаться скромными темпами». Тем не менее в инвестиционном банке подчеркнули, что общий глобальный подъем, скорее всего, останется недостижимым. Прогнозируется, что экономика Китая вырастет на 5% в 2023 году, превысив средний рост в 3,7%, ожидаемый для развивающихся рынков, в то время как средний рост в Группе 10 развитых стран прогнозируется всего на 0,3%.