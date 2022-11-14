Днепропетровск, Бывш. УССР, , 08:56 — REGNUM На территории бывш. УССР в городе Марганец и окрестных населённых пунктах без воды остались порядка 45 тыс. семей, сообщил глава ОВА Днепропетровской области Валентин Резниченко.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он рассказал в телеграм-канале, что в городе Марганец оказалась повреждена линия электропередачи, которая питала насосную станцию водоканала.

«45 тысяч семей в самом Марганце и окрестных посёлках и селах остались без воды. Энергетики работают — чинят линию, чтобы запустить станцию», — написал глава ОВА.

Как сообщало ИА REGNUM, в «Укрэнерго» заявили о повреждении одного из ключевых объектов энергетики.