Южно-Сахалинск, 14 ноября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. На Сахалине на острове Парамушир спасатели объявили экстренное предупреждение из-за надвигающегося циклона. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили в областном управлении МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

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По прогнозам синоптиков циклон обрушится на Северо-Курильский район ночью 15 ноября. Непогода принесёт сильный дождь и мокрый снег. Ожидается ветер до 25 м/с.

Спасатели объявили экстренное предупреждение и дали властям рекомендации по реагированию. Население попросили соблюдать меры безопасности и не покидать населённые пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области спасатели предупреждают о резком ухудшении погодных условий — сильном ветре и гололедице.