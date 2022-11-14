Канберра, , 08:57 — REGNUM Четвертая волна распространения коронавирусной инфекции в Австралии продолжает нарастать и становиться все более очевидной, о чем свидетельствует резкое увеличение числа случаев заболевания COVID-19 по всей стране, сообщают журналисты телеканала Nine News.

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее в штате Квинсленд власти повысили уровень готовности с зеленого до желтого. Теперь гражданам рекомендуют носить маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте.

До сих пор ни одно правительство штата или территории Австралии публично не призывало к возврату обязательных ограничений, но некоторые эксперты призывают вернуться к обязательному ношению масок, по крайней мере, в определенных ситуациях и в отдельных местах.

«Но дни, когда железный занавес опустился на границы между штатами, скорее всего, останутся в далеком прошлом», — пишут журналисты, оценивая перспективу закрытия внутренних границ на континенте.