Краснодар, 14 ноября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Аграрии Краснодарского края собрали рекордный урожай винограда — 280 тыс. тонн ягоды. Об этом 14 ноября в своём телеграм-канале сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Александр Погожев ИА REGNUM Виноград

По его словам, нынешний урожай — рекордный за всю историю Краснодарского края. До этого этого самым урожайным считался 1986 год, когда кубанским аграриям удалось собрать 263 тыс. тонн винограда.

Около 75% всего урожая собрали аграрии Темрюкского района. Плантации также расположены в Анапе, Новороссийске, Крымске и Геленджике.