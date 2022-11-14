Нью-Дели, 14 ноября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Во время саммита «Группы двадцати» (G20), который пройдёт на острове Бали в Индонезии, индийский премьер-министр Нарендра Моди хочет обсудить с лидерами «большой двадцатки» ключевые вопросы глобального значения и представить приоритеты Индии на период её председательства в G20. Его заявление на эту тему 14 ноября приводит канцелярия главы правительства Индии.

Narendra Modi Нарендра Моди

«Во время саммита на Бали я проведу обширные дискуссии с другими лидерами G20 по ключевым вопросам глобального значения, таким как оживление глобального роста, продовольственная и энергетическая безопасность, окружающая среда, здравоохранение и цифровая трансформация», — указал Моди.

Также глава правительства Индии отметил, что встретится на полях саммита с лидерами нескольких других государств G20 и рассмотрит прогресс в двусторонних отношениях Нью-Дели с ними.

Кроме того, он уточнил, что намерен во время саммита направить личное приглашение государствам — участникам «Группы двадцати», а также другим приглашённым на саммит G20 в 2023 году в Нью-Дели, и добавил, что примет председательство в группе от президента Индонезии Джоко Видодо.

«Во время моего общения на саммите G20 я расскажу о достижениях Индии и о нашей непоколебимой приверженности коллективному решению глобальных проблем. Председательство Индии в G20 будет основано на теме «Васудхайва Кутумбакам» или «Одна Земля, одна семья, одно будущее», которая подчеркивает идею справедливого роста и общего будущего для всех», — также отметил премьер-министр Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ограничение цен на российскую нефть якобы «будет выгодным» для Китая, Индии и других стран, которые её закупают.