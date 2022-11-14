Боевики ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР
Донецк, 14 ноября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщили 14 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
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Артиллерия ВСУ
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:20 (совпадает с мск) — н. п. Дылеевка — н. п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 ноября вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Иловайск, Торез и Яковлевку в Донецкой Народной Республике.
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