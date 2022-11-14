Москва, 14 ноября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Власти стран Евросоюза разошлись во мнениях по вопросу поставок ядерного топлива из России и сотрудничества с госкорпорацией «Росатом», сообщает 14 ноября издание The Hill.

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Часть стран Евросоюза предлагают запретить импорт российского ядерного топлива, другие европейские страны против. В настоящее время ядерное топливо из России получают АЭС в Чехии, Словакии, Болгарии и Венгрии

В сообщении Hill говорится, что когда Польша, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва и Германия рекомендовали ЕС запретить импорт ядерного топлива из РФ, в Венгрии и Франции «завыли», а в Брюсселе «зажмурились».

Как сообщало ИА REGNUM, США хотели бы достичь полной независимости от поставок ядерного топлива из России.

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