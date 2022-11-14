Канберра, 14 ноября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. 14 ноября стало известно, что хакеры, стоящие за кибератакой на Medibank, крупнейшего частного медицинского страховщика в Австралии, обнародовали данные еще о 500 гражданах, передает телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Последний объем файлов, размещенный в даркнете, касается психических заболеваний, а также болезней сердца, диабета и астмы. Данные пациентов с раком и деменцией также были раскрыты злоумышленниками.

Как утверждает Австралийская федеральная полиция, за кибератакой якобы стоят «хакеры из России». Генеральный директор Medibank Дэвид Кочкар в свою очередь назвал последний слив информации в сеть «прискорбным».

Ранее хакеры предложили Mediabank заплатить выкуп, чтобы избежать публикации клиентов в открытом доступе, но страховщик отказался, что поддержал премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз, чьи медицинские данные, по его признанию, тоже попали в руки злоумышленников.