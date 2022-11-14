Иркутск, 14 ноября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. МЧС РФ по Иркутской области 14 ноября известило о поисках двух рыбаков в Жигаловском районе. Происшествие на реке Тилик случилось 12 ноября: перевернулась лодка с тремя рыбаками на борту. Об этом по спутниковому телефону в службу спасения сообщил один из них, выбравшись на берег.

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Спасшийся мужчина 1965 года рождения пояснил, что с ним в лодке находились товарищи — 1970 и 1975 года рождения, местонахождение которых неизвестно. На поиски двух пропавших мужчин отправилась группа спасателей с аэролодкой. Поиски продолжались два дня. Спасатели обследовали акваторию и 50 километров прибрежной зоны рек Илга и Тилик и нашли перевёрнутую резиновую лодку, пострадавшие не обнаружены. Водолазные работы невозможны из-за ледяной шуги. Обследование акватории будет продолжено.

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